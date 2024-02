Casa: in arrivo i contributi affitto per 97 famiglie

CALENZANO – A 97 famiglie arriveranno i contributi a sostegno dell’affitto. Questi nuclei familiari hanno presentato domanda al Comune e sono rientrati tra gli aventi diritto del beneficio. In totale la somma a disposizione del Comune per i contributi affitto è di 127mila euro, così composta: 94mila euro da bilancio comunale a cui si sono […]

CALENZANO – A 97 famiglie arriveranno i contributi a sostegno dell’affitto. Questi nuclei familiari hanno presentato domanda al Comune e sono rientrati tra gli aventi diritto del beneficio. In totale la somma a disposizione del Comune per i contributi affitto è di 127mila euro, così composta: 94mila euro da bilancio comunale a cui si sono aggiunti 25mila euro sempre stanziati dal Comune come Fondo di solidarietà, oltre a 8mila euro da fondi regionali. Le domande ammesse erano 110, 13 sono state escluse perché i soggetti non hanno concluso la consegna delle ricevute di affitto o non sono arrivati, in base ai calcoli, al diritto di contributo minimo fissato dalla Regione in 200 euro. Il numero delle domande è in linea con quello del 2022, quando erano state 107.

“Nonostante dal Governo centrale non sia arrivato nessun sostegno per il fondo affitti – dichiara l’assessore alle politiche sociali Stefano Pelagatti – le risorse sono superiori di 10mila euro rispetto al bando del 2022. L’amministrazione comunale si è impegnata infatti per mantenere e anzi incrementare questa misura di sostegno alle famiglie, che sappiamo essere davvero utile e molto attesa. L’altra somma del Fondo, 25mila euro, è stata destinata all’implementazione del servizio di educativa scolastica erogato ad alunni con difficoltà scolastiche certificate”. Quest’anno la percentuale di erogazione, rispetto alla percentuale minima prevista dal bando, è stata innalzata al 61% per la fascia A (Ise uguale o inferiore a 14.877,20 euro) e al 24,3% per la fascia B (Ise fino a 32.048,52 euro).