Casa: interventi del Comune per le emergenze abitative

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha previsto una seri di interventi per le emergenze abitative. La Giunta comunale ha approvato gli avvisi per l’accesso agli immobili riservati all’emergenza sfratti e per la morosità incolpevole. Entrambi gli avvisi saranno pubblicati entro il mese di gennaio sul sito istituzionale. All’emergenza sfratti sono stati riservati per questo anno […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha previsto una seri di interventi per le emergenze abitative. La Giunta comunale ha approvato gli avvisi per l’accesso agli immobili riservati all’emergenza sfratti e per la morosità incolpevole. Entrambi gli avvisi saranno pubblicati entro il mese di gennaio sul sito istituzionale.

All’emergenza sfratti sono stati riservati per questo anno solare dieci alloggi, destinati ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà a causa di calamità, situazioni emergenziali accertate con ordinanza, sfratti esecutivi non prorogabili con la presenza della forza pubblica, provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento o di separazione omologati dal tribunale che comportano il rilascio dell’alloggio. Dopo la pubblicazione, le domande dovranno essere presentate entro 20 giorni per procedere alla prima redazione della graduatoria; le richieste potranno comunque essere avanzate anche successivamente.

È di circa 20mila euro, invece, la disponibilità residua del fondo per la morosità incolpevole messa a disposizione della cittadinanza in seguito alla conferma della cancellazione dell’apposito fondo da parte dell’attuale Governo. La misura si rivolge a chi è impossibilitato al pagamento dell’affitto a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, con limiti e criteri specificati all’interno del bando. Come per l’emergenza sfratti, dalla data di pubblicazione sarà concesso un primo termine di 20 giorni per la presentazione delle domande che potranno, comunque, essere presentate anche successivamente fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

“Il diritto all’abitare è uno dei diritti più importanti per ognuno di noi – afferma l’assessore alla casa Massimo Labanca – Come Amministrazione comunale siamo costantemente impegnati nella prevenzione del disagio abitativo, a fronte di dati sempre più preoccupanti che il Governo Meloni continua a ignorare. Dopo il contributo affitti, abbiamo dovuto prendere atto della cancellazione del fondo per la morosità incolpevole, una misura utile per gli inquilini e per i proprietari, che riusciamo a garantire anche quest’anno con risorse residue stanziate addirittura dal Governo Draghi. Per entrambi i bandi sarà attiva come di consueto l’attività di supporto e consulenza dell’Ufficio casa, a cui va una volta in più il ringraziamento per la professionalità e l’impegno messi a disposizione della nostra comunità”.