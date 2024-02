“Casca il cielo”: 2 novembre 2023, 20 centimetri di pioggia in 2 ore. Il racconto di quella notte in 18 minuti di immagini e parole

FIRENZE – Toscana, 2 novembre 2023: 20 centimetri di pioggia in 2 ore. Il reticolo di fiumi minori fra Firenze e Pistoia non regge. Strade, case, capannoni vengono travolti da un’ondata di fango alta fino a più di due metri. Le strade trasformate prima in torrenti, e poi in colossali cumuli di rovine fatti di […]

