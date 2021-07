Caserma Donati. Italia Viva “Occasione da non perdere”

SESTO FIORENTINO – Un bando di gara pubblico che potrà contenere il diritto di prelazione per la vendita a favore del Comune di Sesto. Questa è la risposta che il Ministero della Difesa ha fornito ad un’interrogazione presentata dal deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi sulla questione della caserma Donati.

“L’elemento più importante – spiega una nota di Italia Viva – emerso è rappresentato dalla conferma della volontà del Ministero di vendere l’immobile. Bando di vendita che con molta probabilità conterrà un diritto di prelazione a favore del Comune. Siamo quindi in attesa dell’approvazione da parte dell’amministrazione comunale di tali accordi. E riteniamo fondamentale che si proceda al più presto in tal senso, predisponendo da subito idonei progetti per la riqualificazione dell’area, intervento di grande rilievo per la zona di Quinto Basso e per tutta Sesto. Non c’é più tempo da perdere”.