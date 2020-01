Casting per gli amici a quattro zampe

CAMPI BISENZIO – Anche i nostri amici a quattro zampe, cani o gatti, possono diventare divi della tv, magari non saranno loro a sognare un posto in una fiction o in una pubblicità, ma i loro padroni possono sognare di far diventare Fido e Micio divi sul piccolo schermo come Rex, il cane lupo del Commissario Rex o come Potty il simpatico schnauzer il cagnolino di “Provaci ancora Prof”. Ecco che per loro (e per i loro padroni) arriva la possibilità di diventare una star con il casting per animali. L’appuntamento è a Prto allo spazio Eventi chiesa di San Giovanni l’8 febbraio dalle 11 alle 17. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 febbraio. Il casting è organizzato da Animal spot Milano e le informazioni si trovano sul sito: www.animalspotmilano.it.