Castro (FdI) “Cosa intende fare il sindaco sull’Imup?”

CALENZANO – La capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Castro presenterà al prossimo consiglio una interrogazione sull’Imup l’imposta municipale propria. “Non si può continuare a tacere su una situazione ormai consolidata. – afferma Castro – L’ufficio tributi di Calenzano grazie a dei premi, si ingegna per fare cassa sull’unica cosa che ai cittadini è rimasta, la casa. Grazie ad una possibile interpretazione della legge si insinua per fare cassa. Occorre una legge più chiara e che non dia la possibilità di costruire facili interpretazioni”.

“Sono venuta a conoscenza di alcuni accertamenti esecutivi per Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) relativamente all’Imu degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 recapitati ad alcuni cittadini calenzanesi. – spiega nell’interrogazione Monica Castro – l’Imu su immobili che rappresentano l’abitazione principale con regolare residenza e dimora abituale viene calcolata e applicata a causa della presenza di una locazione parziale regolarmente registarta all’Agenzia dell’Entrate. La circostanza che tali immmobili siano stati parzialmente locati non fa perdere lo status di immobile principale e pertanto non fa decadere dai benefici ivi connessi. La locazione parziale dell’immobile in cui si risiede non fa venire meno le agevolazioni prima casa e non obbliga a pagare l’Imu se il proprietario continua a viverci e a avere la residenza.Chiedo al sindaco il numero totale di accertamenti relativi al caso specifico suddetto inviati dal Comune di Calenzano dal 2018 ad oggi e i ricorsi giuridici passati e presenti e tutte le sentenze già emesse”.

Inoltre Castro chiede di conoscere l’ammontare degli accertamenti dal 2018 ad oggi ed i soldi gia incassati dal Comune di Calenzano, il totale delle spese legali sostenute dal Comune di Calenzano dal 2018 ad oggi; a quale legge nazionale fa riferimento l’ufficio Tributi di Calenzano per richiedere la suddetta tassa; quali strumenti obbligatori per la trasparenza sono stati messi a disposizione dei cittadini o dei loro professionisti per avvisarli di questa applicazione interpretativa della legge visto che non si fa riferimento nel (Regolamento della nuova imposta municipale propria (nuova I.mu.P) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 28 luglio 2020). Ed infine quali comuni della provincia di Firenze applicano questa interpretazione della legge sull’I.mu.P. Inoltre Castro chiede se questa amministrazione “intende proseguire con tali metodi di accertamento in linea con la Giunta precedente” e “se il Sindaco intende far chiarezza su questa ennesima interpretazione messa a punto dall’ufficio Tributi di Calenzano e se è disponibile a proporre un metodo chiaro e trasparente che possa trovare accordo tra il soggetto privato e l’ente pubblico”.