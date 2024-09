Castro (FdI-Gruppo Misto) “La variante fermerà lo sviluppo”

CALENZANO – Il consiglio ha adottato la variante al Poc e la consigliera di Fdi Monica Castro, insieme agli altri consiglieri di opposizione, è uscita dall’aula al momento del voto. “Il consiglio comunale – dice Castro – stato molto infuocato. Sulla variante del Poc ci sono stati scontri molto forti. Chiedo scusa per alcuni toni forse un po’ troppo sopra le righe ma l’argomento è serio. A delle mie domande precise all’assessore e al sindaco (sui soldi e sui posti di lavoro che saranno persi a causa di questa scelta dell’amministrazione), l’assessore Venturini non ha risposto e il sindaco alla fine è stato costretto a dire che non sono a conoscenza di questi dati. Il calcolo però è semplice, e una previsione si può certamente fare. Mi dispiace per questa scelta da me non condivisa e gravissima che fermerà lo sviluppo di questo territorio in un momento non facile per l’economia generale. Ripercussioni ci potranno essere anche per le casse del comune che non riscuoterà gli oneri urbanistici ma non solo, per i vari ricorsi dei privati interessati che ci potranno essere in futuro. Una diffida è già arrivata e l’assessore ci ha negato di poterla visionare. Per questo motivo ho preferito uscire dall’aula per il voto dopo aver mostrato il mio dissenso. Il sindaco ha riferito che queste non sono scelte irrevocabili. Mi auguro che sia veramente così perché questa posizione della maggioranza sono sicura che la pagheranno tutti i cittadini calenzanesi. Anche quella minoranza che ha votato questa amministrazione. Ricordo infatti che noi minoranze insieme abbiamo preso più voti della maggioranza che governa”.