Castro (FdI) “Per la sicurezza stradale servono i dissuasori non i velox”

CALENZANO – “In consiglio comunale il sindaco Carovani ha fatto capire che i nuovi autovelox che verranno istallati serviranno anche per far cassa”. Lo scrive in una nota la consigliera di FdI Monica Castro riferendosi al consiglio comunale di giovedì. “Per avere più sicurezza ci vogliono i dissuasori di velocità e non gli autovelox. – prosegue […]

CALENZANO – “In consiglio comunale il sindaco Carovani ha fatto capire che i nuovi autovelox che verranno istallati serviranno anche per far cassa”. Lo scrive in una nota la consigliera di FdI Monica Castro riferendosi al consiglio comunale di giovedì. “Per avere più sicurezza ci vogliono i dissuasori di velocità e non gli autovelox. – prosegue Castro – I primi servono proprio a far diminuire la velocità, tutto il resto serve soprattutto a fare cassa e dopo la modifica al POC voluta da questa giunta, di nuove entrate ne avremo sicuramente bisogno. Quale strumento migliore in mano alle pubbliche amministrazioni se non quello degli autovelox? Soprattutto il T-Red in una strada dove gli autisti devono dare la precedenza a destra a chi viene dal lato opposto. L’opposizione vigilerà affinché i soldi ricavati dalle multe, siano usati per il rifacimento del manto stradale visto che ormai ci sono numerose buche che sembrano voragini e che sono anch’esse molto pericolose per la sicurezza. Altro problema sarà quello di controllare se questi apparecchi avranno tutte le autorizzazioni necessarie per la loro collocazione”.