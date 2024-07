Castro (FdI) “Una Giunta espressione del comunismo”

CALENZANO – “La giunta appena nominata è giustamente espressione del comunismo, quel pensiero sbagliato che crede che chiunque possa ricoprire un incarico pubblico basta sia eletto dal popolo. Purtroppo non è cosi”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Fratelli d’Italia Monica Castro commentando la distribuzione delle deleghe fatta dal sindaco Giuseppe Carovani. “Mi aspettavo poco da Carovani ma questo è il nulla che avanza.- prosegue Castro – Per ricoprire certi incarichi bisogna dimostrare di esserne in grado. Voglio ribadire la mia preoccupazione per i prossimi anni. Le cose sono due: il neo sindaco non si è reso conto della situazione in cui versa questo comune ed è rimasto agli anni 2000, oppure ha nominato personaggi che non lo ostacoleranno in niente per essere “l’uomo solo al comando”. Vedremo subito nei prossimi consigli comunali visto che ho già prepato alcune interrogazioni su grandi problemi che sono presenti da tempo in questo comune”.