Castro “finalmente è arrivato il mio momento”

CALENZANO – “Finalmente è arrivato il mio momento” interviene così Monica Castro su una campagna elettorale che sta arrivando alla fase finale pubblicando un post su Fb. “Un intero consiglio comunale nel 2015 mi condannò per delle presunte frasi mai dette. – dice Castro – Oggi scopro che una signora, non pubblico il nome per rispetto della famiglia è candidata in una lista chiamata “Calenzano Democratica” ed è condannata con procedimenti in corso. È tutto pubblicato sul sito del comune di Calenzano. Coloro che nel 2015 all’unanimità mi accusarono in quell’aula, per un articolo di giornale e senza prove, oggi tacciono. Tace colei che presentò la condanna nei miei confronti e cioè la candidata Maria Arena e tace colui che la sostenne, Stefano Poni e che oggi candida questa signora che doveva anche per una sua tutela, essere lasciata fuori da qualsiasi competizione elettorale. Tace anche il candidato Carovani che si ritrova in lista una condannata con carichi pendenti”.