Castro “Sono perplessa della VIA approvata per la cava in Consiglio”

CALENZANO – “La questione della cava oggi passata in consiglio comunale mi lascia perplessa”. Così commenta il procedimeto approvato dal consiglio comunale, Monica Castro del Centrodestra. “Per ora – prosegue Castro – esiste un’autorizzazione che valorizza i terreni ma non si capisce l’interessamento futuro. Investire ora con dei macchinari molto costosi per portare avanti questa attività è molto difficile. Il progetto poi è vecchio. Senza contare che non c’è richiesta a livello regionale o fiorentino di questo materiale. Mi chiedo chi potrà davvero essere interessato in una situazione così complessa. La riapertura della cava avrebbe poi ad impattare a livello ambientale sulla zona Carraia/La Chiusa che ha già subito danni dai lavori autostradali e che presenta ancora alcune criticità infrastrutturali. In ultimo occorre che tutti i procedimenti di VIA siano approvati solo dalla Giunta e non dal consiglio comunale per evitare ripercussioni future sui singoli eletti. Non si può pretendere che un consigliere comunale si prenda tali responsabilità approvando un documento del genere cosa che mi risulta accadere solo in questo comune. Mi auguro che per il prossimo passaggio ci sia un cambiamento procedurale per la tutela di tutti”.

