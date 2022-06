Cavalcanti. IV Sesto: “polemiche sterili da Sinistra Italiana, venga detta la verità”

“Di fronte a una grave problematica che potrebbe colpire i ragazzi frequentanti la scuola Cavalcanti, per la quale il nostro consigliere e deputato Gabriele Toccafondi si è tempestivamente mosso preparando un’interrogazione al ministro Bianchi senza alcun tipo di polemica né di richiesta nei confronti delle autorità locali, Sinistra Italiana ha ritenuto opportuno esprimere una posizione fatta di propaganda inutile e piena di informazioni errate”: a parlare così è Leonardo Pagliazzi, coordinatore e referente scuola di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Tralasciando il fatto che qua a Sesto governano con il Pd (che ci risulterebbe avere qualcosa a che vedere col ministro Bianchi), occorre chiarire come coi governi Renzi e Gentiloni le risorse e l’organico nella scuola siano aumentati” prosegue Pagliazzi – “Invece dal primo governo Conte (colui che per qualcuno dovrebbe essere il leader dei progressisti…) è iniziato il declino. Inutile ricordare il ruolo predominante, nei due governi Conte, dei 5 stelle: proprio coloro che per Sinistra Italiana dovrebbero essere parte fondamentale delle larghe intese. Contenti loro…”.

“Noi giovani, di fronte a situazioni del genere, non possiamo che rimanere basiti” interviene poi Ester Pacini, referente per le politiche giovanili di IV Sesto. “La scuola – aggiunge – sta vivendo da anni difficoltà sempre crescenti, e chi subisce in prima persona le conseguenze di tutto ciò sono innanzitutto i ragazzi. La gravitá di ciò che sta accadendo alla Cavalcanti dovrebbe spingere a fare fronte comune, anche tra le forze politiche locali, per agevolare un cambio di rotta che risulta indispensabile per i giovani sestesi. E invece Sinistra Italiana si dice d’accordo con le parole di Toccafondi salvo poi attaccare, per di piú con informazioni opposte alla realtá: da non credere”.