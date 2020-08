Cavalcanti: sarà attivata l’ottava sezione

SESTO FIORENTINO – Distanziamento e banchi singoli: in questi giorni, prima dell’apertura dell’attività didattica, l’amministrazione comunale sta intervenendo negli edifici scolastici apportando le modifiche richieste dalla nuova normativa anticontagio per il rientro degli studenti a scuola in presenza. È di ieri, si legge in una nota del Comune, la conferma dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’attivazione dell’ottava […]

SESTO FIORENTINO – Distanziamento e banchi singoli: in questi giorni, prima dell’apertura dell’attività didattica, l’amministrazione comunale sta intervenendo negli edifici scolastici apportando le modifiche richieste dalla nuova normativa anticontagio per il rientro degli studenti a scuola in presenza.

È di ieri, si legge in una nota del Comune, la conferma dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’attivazione dell’ottava sezione alla Cavalcanti, in risposta alla richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di dimensionamento che permette di completare il passaggio al sistema degli Istituti Comprensivi. Con l’assegnazione dell’organico di fatto l’Ufficio Scolastico rivede la decisione presa al momento della composizione dell’organico di diritto che assegnava sette classi prime alla Cavalcanti.

In questo modo l’U.S.R. conferma la richiesta di dimensionamento del Comune che prevedeva l’attivazione di otto classi prime alla Pescetti e alla Cavalcanti e tre classi prime alla Brogi.

Una scelta, apprezzata dal Comune di Sesto, “che cogliere – si legge nella nota – l’opportunità di investire nell’educazione evitando la formazione di classi numerose, in un momento così delicato per la ripartenza dell’anno scolastico. Gli uffici stanno inoltre lavorando anche per la ripartenza dei servizi di pre scuola, post scuola e interscuola per i quali è già affidato il servizio e sono in attesa delle ultime disposizioni che permettano la riorganizzazione del trasporto scolastico. Confidiamo, infine, nei prossimi giorni in una risposta positiva e tempestiva alle richieste di organico dell’emergenza per permettere agli istituti scolastici di riaprire in sicurezza ma sempre in presenza”.