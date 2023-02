Cavalieri Union: la corsa ai play-off riparte da Civitavecchia 

PRATO/SESTO FIORENTINO – Riprende il cammino dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, impegnati domani, domenica 12 febbraio, alle 14.30 sul campo Moretti Dalla Marta di Civitavecchia nel tredicesimo turno del campionato di serie A. Una trasferta che il gruppo seniores allenato da Alberto Chiesa non può sbagliare se vuole mantenere il ritmo play-off scandito nelle ultime uscite in cui sono state battute rispettivamente U.R. Capitolina e U.S. Primavera. Il match arriva dopo che la squadra ha affrontato una giornata di stop e ha potuto recuperare energie preziose, oltre che quei giocatori rimasti fermi per fastidi fisici o acciacchi di varia natura. La classifica vede i Cavalieri Union al secondo posto con 47 punti, 11 partite giocate, 10 vittorie e 1 sconfitta, mentre il Civitavecchia staziona al settimo posto con 22 punti in 11 gare, ottenuti grazie a 5 vittorie e 6 sconfitte. Il precedente dell’andata è tutto a dalla parte dei Cavalieri Union. Al Chersoni il 9 ottobre 2022 finì infatti 76-16 in favore del Prato Sesto, anche se il risultato non deve trarre troppo in inganno, perché la squadra laziale si è lentamente ripresa e nell’ultima gara giocata a Livorno è riuscita a vincere con il punteggio di 32-31, portando a casa anche il punto di bonus.

Sul fronte della formazione da schierare è direttamente il coach Alberto Chiesa a spiegare il momento dei suoi: “La squadra è complessivamente in buona salute. Sta rientrando in gruppo anche Bartali, reduce da un infortunio abbastanza lungo. Ci attende un ciclo di 4 partite che chiarirà quali sono le nostre vere ambizioni. Dovremo sfidare, Civitavecchia, Napoli e poi la dura trasferta di Avezzano che farà da prologo al big match con la Lazio. Cercheremo di affrontare al meglio questo blocco di impegni e lo faremo utilizzando tutti i giocatori della rosa. Ho chiesto ai ragazzi di mettersi a disposizione con il massimo impegno, affinché possano farsi trovare pronti e al 100% della forma in ogni momento. La risposta è stata positiva e sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo”.