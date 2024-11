Cavalieri Union, la prima squadra ritrova il sorriso: prima vittoria stagionale contro il Rugby Milano

PRATO/SESTO FIORENTINO – La prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ha ritrovato il sorriso. Nel quinto turno del campionato di serie A girone 1 è arrivata infatti la prima vittoria stagionale con il punteggio di 40-24 ai danni del Rugby Milano. La formazione allenata da Alberto Chiesa ha superato gli avversari con un bottino di sei mete e cinque trasformazioni che hanno consentito di conquistare anche il punto di bonus e salire fino all’ottavo posto in classifica. Un segnale di ripresa importante, dopo l’inizio di campionato contraddistinto da quattro sconfitte consecutive. Il pacchetto di mischia (con il giovanissimo Filippo Giagnoni classe 2006 all’esordio) si è messo in grande evidenza, superando nettamente il confronto nelle fasi ordinate, in cui i rivali milanesi con l’ex Pietro Innocenti a numero 8, non sono mai riusciti a contenere i Cavalieri. Il successo del “Chersoni” poi è stato impreziosito da alcune mete di pregevole fattura e dall’abbraccio del pubblico, felice di rivedere i ragazzi festeggiare una vittoria meritata. Questo primo acuto dovrà essere confermato sul piano caratteriale domenica 1 dicembre, quando Lorenzo Puglia e compagni faranno visita all’Avezzano Rugby.

Non è andata bene la trasferta della Cadetta, sconfitta dal Cus Siena a Colle Val d’Elsa con il punteggio di 38-14. La compagine senese ha avuto la meglio in gran parte degli aspetti del gioco, costringendo i ragazzi di coach Calamai a inseguire per tutta la partita. Le mete di Sernissi e Calizzano hanno mitigato il divario finale. Adesso i Cavalieri Union si trovano al sesto posto del girone 4 della serie B con due punti di vantaggio sui Lions Amaranto, prossimo avversario a Querceto domenica 1 dicembre.

A livello giovanile le ottime notizie provengono da Roma, dove i Cavalieri Union hanno battuto nettamente il Primavera Rugby per 14-41. L’affermazione sul campo “Sapienza Sport” certifica il buon momento dei ragazzi di Palmariello e Nannini, ma soprattutto regala il momentaneo primato in classifica del Campionato Titolo. La squadra regionale invece ha dovuto cedere 19-13 nel match casalingo con i Lions Amaranto, adesso dietro in classifica di un solo punto.

Domenica totalmente positiva invece per le squadre Under 16. La formazione regionale ha debuttato nel girone toscano sfidando il Lucca sul campo di Pistoia e vincendo per 22-19. A rendere il successo ancora più emozionante è stata la meta della vittoria conseguita sul finale, con le squadre che si sono alternate nel punteggio per tutti i 70 minuti di gioco. Il campo pesante e la palla resa viscida dalla pioggia hanno creato qualche difficoltà nello sviluppo della manovra, ma i Cavalieri Union sono stati bravi a non cedere. A Sesto andava in scena la seconda giornata del girone élite: ospite di turno il Bologna. La partita è terminata 33-14 per i Cavalieri Union, con la formazione di casa sempre in controllo e capace di ottenere il punto di bonus che significa testa della classifica. Al termine della contesa i ragazzi hanno potuto festeggiare e rivolgere un grande in bocca a lupo al Lorenzo Biondi uscito per un infortunio alla spalla.