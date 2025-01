Cavalieri Union: la serie A cede con il Biella, la Cadetta vince a Firenze. Tutti i risultati

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il week end appena trascorso ha visto alternarsi emozioni contrastanti per le squadre del Cavalieri Union Prato Sesto, con la serie A che ha ceduto il passo agli ospiti e la Cadetta che ha vinto il derby, mentre si sono registrate prestazioni incoraggianti nelle categorie giovanili. La prima squadra ha affrontato il Biella al “Chersoni” in una partita che ha visto i padroni di casa lottare con determinazione contro i secondi in classifica, ma alla fine cedere 15-26. Dopo un inizio difficile, con gli ospiti che hanno preso subito il controllo della partita realizzando tre mete in rapida successione, i Cavalieri sono riusciti a recuperare terreno tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, non riuscendo a completare la rimonta nonostante una serie di ottime sequenze d’attacco. Un match più equilibrato di quanto non dica il risultato, ma con Biella che ha prevalso grazie a un buon avvio e una difesa solida nei momenti cruciali della gara. La parte bassa della classifica rimane sostanzialmente invariata, con i Cavalieri ancora ottavi a 13 punti, l’Avezzano nono e sotto di un punto, il Milano decimo a quota 8. La Capitolina, prossima avversaria degli uomini di coach Chiesa, è settima a 18 punti e nell’ultimo match ha perso di misura 19-14 contro il Rugby Paese.

La squadra Cadetta ha regalato una soddisfazione ai propri tifosi, vincendo il derby metropolitano contro l’Unione Rugby Firenze per 8-17. La partita è stata ben giocata dai ragazzi di Prato e Sesto, che hanno imposto il loro gioco sin dall’inizio soprattutto in mischia, conquistando un successo che conferma il carattere della squadra. Adesso la classifica sorride un po’ di più: i Cavalieri Union sono settimi, due punti sopra i Lions Amaranto e a solo un punto dal Gubbio, sesto in classifica.

Sfortunata la Under 18, che ha dovuto cedere il passo all’Unione Rugby Firenze con il punteggio di 35-12. Nonostante l’impegno e la determinazione, i giovani Cavalieri non sono riusciti a contenere l’intraprendenza dei fiorentini, ma il risultato non deve offuscare i progressi della squadra, che ha davanti a sé tutto il girone di ritorno per riscattarsi. Una grande soddisfazione è arrivata dalla Under 16 Élite, che ha vinto l’ultimo match del girone d’andata contro il Lyons Piacenza con un convincente 33-22. Una partita ben giocata, con i ragazzi di Prato Sesto che hanno dimostrato grande determinazione e solidità, chiudendo il girone con un successo che dà morale per il proseguimento del campionato. Infine, sfortunata la Under 16 Regionale, che ha perso in trasferta contro il Vasari Arezzo con il punteggio di 19-10. Nonostante l’impegno, i ragazzi non sono riusciti a portare a casa il risultato in una partita che ha visto gli aretini prevalere di misura.