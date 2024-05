Cavalieri Union: l’ultima partita della stagione regolare è una festa, Avezzano battuto 52-12

PRATO – La stagione regolare della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto è terminata con una larga vittoria per 52-12 sull’Avezzano Rugby. Gli uomini di Alberto Chiesa hanno ottenuto il ventesimo successo in ventidue partite, concludendo il girone 3 al secondo posto a quota 99 punti, qualificandosi per il secondo anno consecutivo alle […]

PRATO – La stagione regolare della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto è terminata con una larga vittoria per 52-12 sull’Avezzano Rugby. Gli uomini di Alberto Chiesa hanno ottenuto il ventesimo successo in ventidue partite, concludendo il girone 3 al secondo posto a quota 99 punti, qualificandosi per il secondo anno consecutivo alle semifinali del campionato di serie A per la promozione alla massima divisione nazionale.

Al Chersoni non c’è stato scampo per Avezzano. Gli abruzzesi, squadra di tutto rispetto, hanno dovuto cedere di fronte ai Cavalieri, abili a impostare la partita sui binari a loro più congeniali fin dalle battute iniziali. Alla fine del primo tempo il tabellone segnava un 26-0, frutto di quattro mete e tre trasformazioni. Poi nella seconda frazione il ritmo dei ragazzi del Prato Sesto è rimasto alto e l’ingresso della panchina dei finisher ha garantito altre quattro mete.

Gli ospiti hanno contribuito a rendere il match più avvincente con due mete e con tante azioni pregevoli. Il tempo di recuperare per gli ospiti però non era più sufficiente e al fischio finale dell’arbitro Chirnoaga è iniziata la festa dei padroni di casa. La certezza dei play-off era già arrivata la settimana scorsa in virtù della vittoria in casa del Paganica. Adesso lo staff tecnico può iniziare a programmare il lavoro in vista della doppia sfida con il Cus Torino. La strada che porta alla werie A Elite infatti è composta da due match di semifinale e da una finale assoluta in campo neutro.

I Cavalieri affronteranno la compagine torinese il 19 maggio a Prato, per poi andare in trasferta allo stadio “Albonico” la settimana successiva. “Con Avezzano il risultato non contava ai fini della classifica. In ogni caso siamo stati bravi ad approcciare al meglio la partita e il punteggio parla da solo, – ha commentato il tallonatore Lorenzo Giovanchelli – tutta la squadra è entrata in campo con la giusta mentalità, che è tutto ciò che ci serve per aumentare il livello di fiducia e preparare bene il prossimo match, ancora più impegnativo, con il Cus Torino”.