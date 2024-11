Cavalieri Union, per Filippo Giagnoni arriva la convocazione per la Nazionale Under 19

PRATO/SESTO FIORENTINO – Convocazione in Nazionale per il giovane Filippo Giagnoni, talento emergente dei Cavalieri Union Rugby, che è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 19 per la sfida di sabato 23 novembre a Parabiago con la Francia. “Questo importante riconoscimento – si legge in una nota – sottolinea non solo il suo impegno e […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Convocazione in Nazionale per il giovane Filippo Giagnoni, talento emergente dei Cavalieri Union Rugby, che è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 19 per la sfida di sabato 23 novembre a Parabiago con la Francia. “Questo importante riconoscimento – si legge in una nota – sottolinea non solo il suo impegno e la sua determinazione, ma anche la qualità del lavoro svolto dal nostro club nella formazione di atleti di alto livello”. Giagnoni, pilone classe 2006, cresciuto tra il Gispi e il Prato Sesto, si è distinto per le sue prestazioni in campo, mostrando tecnica, grinta e una maturità sportiva che lo rendono un elemento prezioso in chiave futura per il gruppo seniores, con la quale ha esordito sabato 16 novembre di fronte al Rugby Milano nel campionato di Serie A girone 1. “L’intero ambiente dei Cavalieri Union ha accolto con orgoglio la notizia, vedendo in questa chiamata non solo un premio al talento del giocatore, ma anche un riconoscimento al lavoro collettivo di tecnici, dirigenti e compagni di squadra. L’avventura in maglia azzurra sarà un’opportunità unica per Giagnoni di misurarsi con i migliori talenti internazionali e di continuare a crescere come atleta e come persona”.