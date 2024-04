Cavalieri Union, prima squadra e giovanili fanno l’en plein e si regalano una domenica di successi

PRATO/SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto possono festeggiare il diciottesimo sigillo stagionale nel campionato di serie A. Gli uomini di Alberto Chiesa hanno sconfitto la Primavera Rugby nella ventesima giornata di serie A con il risultato di 54-27. Al Chersoni di Iolo è andato in scena un match combattuto, anche grazie alla prestazione degli ospiti, bravi a imbrigliare i padroni di casa per gran parte del primo tempo. Poi nella ripresa il ritmo degli attacchi dei tuttineri è progressivamente salito e la Primavera ha dovuto cedere nel punteggio, rimanendo comunque molto combattiva fino al termine della gara. Dopo 80 minuti vivaci, i Cavalieri sono riusciti a realizzare otto mete totali, tre nel primo tempo e cinque nel secondo. Un bottino che vale il punto di bonus offensivo e significa che un passo ulteriore verso la conquista dei play-off è stato fatto.

Non si ferma il cammino della squadra Cadetta, vittoriosa per 47-10 sul Gispi Rugby Prato nell’ottava giornata del campionato toscano di serie C, fase promozione. I ragazzi allenati da coach Calamai sono riusciti a imporsi nettamente sugli avversari, sfruttando la partenza fulminea che li ha portati ben presto sul 14-0. Nel corso della partita di Coiano i Cavalieri hanno mantenuto alta l’intensità portando a casa cinque punti, frutto di sette mete e sei trasformazioni, fondamentali per rimanere al comando della classifica.

Ottime notizie in arrivo anche dalle squadre giovanili, entrambe capaci di strappare successi importanti. La Under 16 Elite ha vinto il barrage per accedere ai quarti di finale scudetto con il punteggio inequivocabile di 71-5. Nulla ha potuto il Cus Torino di fronte ai ragazzi del Prato Sesto, motivati e perfettamente coesi nel raggiungere il risultato. Adesso una settimana di pausa e dal 5 maggio inizierà un percorso nazionale a dir poco stimolante.

Torna a festeggiare anche l’Under 18 Titolo che ha battuto la Lazio a domicilio per 29-12. Dopo una domenica positiva come quella scorsa, in cui la capolista Experience L’Aquila aveva ottenuto la vittoria al fotofinish, la formazione guidata da Otano e Palmariello ha aggiunto un ulteriore tassello al suo girone di ritorno, riuscendo a conquistare una preziosa vittoria esterna.