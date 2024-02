Cavalieri Union Rugby, a Roma la seconda sconfitta della stagione

PRATO/SESTO FIORENTINO – La serie positiva che andava avanti dalla sconfitta del 9 dicembre con la Lazio (sempre un punto di differenza nel punteggio) è terminata domenica 18 febbraio ad opera dell’Unione Rugby Capitolina. La squadra romana ieri ha vinto infatti per 21-20 dopo 80 minuti in cui sul campo di via Flaminia ha regnato […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – La serie positiva che andava avanti dalla sconfitta del 9 dicembre con la Lazio (sempre un punto di differenza nel punteggio) è terminata domenica 18 febbraio ad opera dell’Unione Rugby Capitolina. La squadra romana ieri ha vinto infatti per 21-20 dopo 80 minuti in cui sul campo di via Flaminia ha regnato un certo equilibrio. Nel primo tempo i ragazzi allenati da coach Alberto Chiesa erano riusciti ad andare in vantaggio fino al 13-3, dimostrando comunque un buon approccio alla partita. Poi nel secondo tempo i padroni di casa hanno sfruttato bene l’organizzazione in rimessa laterale, portandosi in vantaggio proprio quando i Cavalieri dovevano ricompattarsi a causa dell’espulsione di Giovanchelli per doppio giallo. La seconda meta di Pancini non è bastata. Prima il drop di Buchalter e poi la meta di Cini hanno ribaltato definitivamente il risultato.

Una sconfitta che lascia un po’ di amarezza, ma su cui l’head coach Alberto Chiesa non fa drammi: “Sapevamo la difficoltà di giocare sul campo di Roma e forse siamo incappati in una partita più dura di quanto ci potessimo aspettare, anche a causa degli ultimi risultati del Capitolina. Perdere fa parte dello sport e noi continueremo a lavorare per ambire a raggiungere livelli ancora più alti. Tornando sul match, direi che siamo stati un po’ troppo indisciplinati e abbiamo concesso agli avversari di giocare facilmente sui loro punti forti. Il rosso a Giovanchelli poi ci ha tagliato un po’ le gambe. Guardando la classifica comunque abbiamo racimolato un punto di bonus difensivo, le altre contendenti per il piazzamento come miglior seconda non hanno sfruttato il nostro passo falso e siamo ancora in ottima posizione per ambire ad un posto nei play-off”. Prossimo appuntamento domenica 25 febbraio allo stadio Chersoni a Prato contro Civitavecchia.