Cavalieri Union Rugby, esordio sfortunato in casa della Capitolina. Partenza con il botto per la squara Cadetta

PRATO/SESTO FIORENTINO – In un fine settimana complessivamente positivo, la prima squadra dei Cavalieri Union Rugby è incappata in un debutto di serie A1 sfortunato. La formazione allenata da Alberto Chiesa infatti ha dovuto cedere per 29-17 contro l’UR Capitolina nel primo turno della stagione 2024/2025. Che il campo di Roma fosse difficile lo si sapeva fin dalla vigilia, infatti i padroni di casa dell’ UR Capitolina hanno confermato le proprie doti agonistiche, mantenendo un’imbattibilità casalinga che negli scontri diretti dura già da un po’ di tempo.

Il match era iniziato bene per i Cavalieri Union, bravi a sfruttare la forza del pacchetto e a rispondere agli attacchi degli avversari. Il primo tempo è finito 14-14 e i presupposti per una gara in equilibrio c’erano tutti. Poi la seconda frazione ha visto gli uomini allenati da Cesare Marrucci salire di livello fino alla conquista dell’intera posta in palio: vittoria e cinque punti in classifica. I tanti falli e qualche errore di troppo hanno impedito alla compagine del Prato Sesto di ritornare dalla trasferta romana con qualche punto di bonus da mettere in cascina. In ogni caso nessun dramma, dei buoni segnali sul piano tecnico si sono visti, a partire dalle mete di Giovanchelli e Ciampolini e dai punti al piede di Puglia. Domenica 20 ottobre c’è subito l’opportunità di riabbracciare il pubblico amico del Chersoni e alzare la testa di fronte al Rugby Paese, vittorioso con Il Petrarca per 37-13.

Festeggia alla grande la squadra Cadetta, grazie al 41-14 con cui ha costruito un esordio da ricordare nel campionato di serie B. Non c’è stato scampo per il Rugby Jesi, finito sotto per 24-7 già alla fine del primo tempo. La squadra allenata da Lorenzo Calamai ha superato brillantemente l’impatto con la nuova categoria realizzando 7 mete e 3 trasformazioni, utili a regalare una prima gioia dal sapore dolce al pubblico di Sesto Fiorentino. Partenza incoraggiante anche per le due Under 18, che hanno ottenuto rispettivamente un successo a Livorno per 33-43 nel campionato titolo e una sconfitta di misura a Pontedera per 24-21 con la squadra impegnata nel torneo regionale.