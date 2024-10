Cavalieri Union: Under 16 in corsa per l’Elite, primo obiettivo stagionale centrato per l’Under 18

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il primo traguardo stagionale della squadra Under 18 è stato raggiunto. Grazie alla vittoria nel barrage con il Rugby Frascati i ragazzi allenati da Gianni Palmariello e Lorenzo Cirri disputeranno il Campionato titolo 2024/25. Il gruppo Under 18 attualmente può contare su 60 giocatori assidui, coesi e vogliosi di mettersi in gioco, per questo motivo e per garantire la possibilità a tutti gli iscritti di cimentarsi con la parte agonistica, la società iscriverà anche una seconda squadra al campionato regionale. L’attività preparatoria della Under 18 ai prossimi impegni ufficiali prevede due appuntamenti amichevoli. Martedì 8 ottobre è in programma un’amichevole a Coiano con la squadra seniores dei Gispi Tigers, mentre il giorno dopo, mercoledì 9 ottobre, una seconda formazione Under 18 effettuerà un allenamento congiunto interno con la squadra Under 16. Queste sedute servono per arrivare pronti all’esordio nel girone centro sud del campionato titolo, previsto per domenica 13 ottobre a Livorno. La pool dei Cavalieri Union è completata da Experience L’Aquila, Primavera Roma, Fiamme Oro, Lazio, Colorno, Parma 1931, UR Firenze, UR Capitolina. Il campionato toscano invece inizierà non appena il CRT avrà comunicato le partecipanti e il calendario.

Prosegue anche il percorso delle Under 16 che nelle ultime tre domeniche sono andate a caccia della qualificazione nel campionato Elite. Una delle due formazioni ha vinto il girone A battendo in sequenza i Centauri, il Florentia e il Valdarno e conquistando il primo posto che vale la disputa della semifinale per il primo posto dei barrage il 20 ottobre e con squadra da confermare. L’altra formazione è arrivata terza nel girone D dopo aver vinto con Lucca, perso il primo match con Perugia e il terzo con i Lions Amaranto; da novembre questa squadra affronterà il torneo regionale. Anche in questo caso il prossimo incontro è domenica 20 ottobre. Come per gli Under 18, anche gli Under 16 hanno iniziato al meglio la stagione sportiva. Gli atleti tesserati che frequentano il campo di allenamento sono tantissimi e consentono allo staff tecnico guidato da Federico Cecconi e Simone Bencini di poter lavorare con numeri rassicuranti, ben oltre le 60 unità. I risultati del 6 e 7 ottobre: Under 18 Barrage – Cavalieri Union-Frascati 43-20, Under 16 Qualificazione – Cavalieri Union-Lions Amaranto 10-29 , Under 16 Qualificazione – Valdarno-Cavalieri Union 7-116.