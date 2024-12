Cavalieri Union: vittorie con bonus per Cadetta e Under 16 Elite, sconfitte di misura per serie A e Under 18 Titolo

PRATO/SESTO FIORENTINO – La domenica del 1 dicembre ha regalato emozioni alterne ai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, impegnati sui campi di tutta Italia con risultati diversi tra le varie formazioni.

Serie A: sconfitta di misura ad Avezzano

La prima squadra dei Cavalieri Union ha subito una sconfitta di misura contro Avezzano nel sesto turno del campionato di serie A girone 1. Il match, equilibrato e combattuto fino all’ultimo minuto, si è concluso con il punteggio di 19-17 a favore dei padroni di casa. Dopo un primo tempo finito sul 3-3, l’Avezzano ha allungato fino al 13-3, per poi subire il ritorno degli uomini allenati da Alberto Chiesa che erano riusciti a ribaltare la partita fino al 16-17 (meta tecnica e meta di Righini). Il penalty finale di Natalia ha annullato l’inerzia, regalando la vittoria ai marsicani. Nonostante la buona prestazione, i Cavalieri hanno pagato alcune disattenzioni nei momenti cruciali che hanno permesso agli avversari di ottenere i punti decisivi. Restano un prezioso punto di bonus che muove la classifica (Cavalieri ancora ottavi a quota 9) e la consapevolezza di poter competere a questi livelli. Il prossimo appuntamento di domenica 8 dicembre in casa con il Parabiago è l’occasione giusta per provare a reagire.

Serie B: la Cadetta supera i Lions Amaranto al suono di sirena

Ottima prestazione invece per la formazione Cadetta, impegnata nel campionato di serie B girone 4. I Cavalieri hanno conquistato una vittoria preziosa con il risultato di 24-21 contro i Lions Amaranto, raggiungendo anche il punto addizionale in virtù delle quattro mete messe a terra. La partita è stata caratterizzata da un continuo botta e risposta tra le due squadre, ma la maggiore freddezza nei frangenti decisivi ha premiato i ragazzi del Prato Sesto. Una vittoria importante che regala il momentaneo quinto posto, rafforza il morale del gruppo e dà fiducia per le prossime partite contro due compagini molto forti come il Perugia e il San Benedetto.

Under 18: lotta dura contro la Rugby Parma

L’Under 18 ha affrontato un avversario di qualità come il Rugby Parma, uscendo sconfitta per 17-10. I giovani Cavalieri hanno messo in campo una prestazione grintosa, ma non sufficiente per avere la meglio su una squadra ben organizzata e capace di sfruttare bene le sue occasioni. Nonostante il risultato, si sono visti segnali positivi da parte del collettivo. Al termine dei 70 minuti del Chersoni è arrivato comunque punto di bonus che consente di rimanere nel terzetto di testa della classifica del campionato Titolo.

Under 16: dominio assoluto contro Jesi

L’Under 16, infine, ha regalato il risultato più rotondo della giornata, travolgendo lo Jesi con un netto 59-8. Una prestazione senza sbavature, fatta di grande dinamismo, precisione e voglia di vincere. I ragazzi inizialmente sono finiti sotto nel punteggio, poi hanno dominato in ogni fase del gioco, dimostrando un progresso che lascia presagire un ottimo percorso nel campionato Elite. A livello di classifica i ragazzi di Cecconi e Carafa sono primi a punteggio pieno.