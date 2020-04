SESTO FIORENTINO – Saranno affrontati giovedì 30 aprile, in un incontro in video conferenza, convocato dal consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini, le questioni che riguardano lo stabilimento fiorentino della società Roberto Cavalli. All’incontro, che si terrà alle 10.30, parteciperanno, oltre alla Regione, rappresentanti dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, rappresentanti della società Cavalli e le organizzazioni sindacali.