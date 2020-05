Cavalli. Sinistra Italiana e Per Sesto “Siamo vicini ai lavoratori”

SESTO FIORENTINO – “Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori di Cavalli che oggi hanno ricevuto l’ufficialità del trasferimento a Milano”. E’ quanto si legge in una nota a firma Sinistra Italiana e Per Sesto sulla vertenza Cavalli. “Si conferma tutta l’irresponsabilità della proprietà in una vicenda giocata sulla pelle dei lavoratori. – prosegue la nota – Sosteniamo e sosterremo tutte le azioni che il Comune, in concerto con le altre istituzioni, metteranno in campo per riaprire questa vertenza”.