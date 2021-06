Cavi del telefono e Internet danneggiati, famiglie in difficoltà nella zona di Santa Lucia e via del Serraglio

LASTRA A SIGNA – Disagi e disservizi. Sono quelli relativi ai lavori in corso a Lastra a Signa nella zona di Santa Lucia e in via del Serraglio e sui quali intervengono i consiglieri del Gruppo misto, Carla Porrari e Cristiano Santoni. “A causa di un errore durante degli scavi presso gli ex Macelli – […]

LASTRA A SIGNA – Disagi e disservizi. Sono quelli relativi ai lavori in corso a Lastra a Signa nella zona di Santa Lucia e in via del Serraglio e sui quali intervengono i consiglieri del Gruppo misto, Carla Porrari e Cristiano Santoni. “A causa di un errore durante degli scavi presso gli ex Macelli – dicono in una nota – sono stati danneggiati i cavi del telefono e, di conseguenza, di Internet arrecando innumerevoli disagi ai residenti. Un errore che sta costando caro a tutti quei ragazzi a cui serve Internet per lo studio e, peggio ancora, a tutte le persone che sono costrette a lavorare da casa”.

“Chi pagherà i danni di tutto ciò? Le compagnie telefoniche parlano di una tempistica anche di una settimana per il ripristino totale. Siamo sicuri? Come minimo dovranno esserci delle riduzioni importanti nelle bollette per tutto il disagio che queste famiglie stanno vivendo ma nel frattempo come dovranno arrangiarsi queste persone? Speriamo che l’amministrazione comunale si faccia sentire a fronte di questo grave problema”.