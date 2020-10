“C’è Beethoven e Beethoven…”, concerti alla Scuola di Musica

SESTO FIORENTINO – “C’è Beethoven e Beethoven…” è questo il titolo della rassegna di concerti organizzata dalla Scuola di Musica di Bruno Bartoletti in ottobre e novembre per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita del compositore. I docenti della Scuola si alterneranno in programmi che spazieranno dalle Sonate per pianoforte al Quintetto per pianoforte e […]

SESTO FIORENTINO – “C’è Beethoven e Beethoven…” è questo il titolo della rassegna di concerti organizzata dalla Scuola di Musica di Bruno Bartoletti in ottobre e novembre per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita del compositore. I docenti della Scuola si alterneranno in programmi che spazieranno dalle Sonate per pianoforte al Quintetto per pianoforte e fiati passando dalle Sonate per violino. A conclusione della rassegna si terrà, in concomitanza della chiusura per le festività natalizie di dicembre, una festa degli allievi ad ingresso gratuito per festeggiare la nascita di Beethoven ed augurarci buone feste.

I concerti si terranno tutti in orario serale e, date le norme anticontagio, avranno posti limitati. Per questo motivo sarà richiesta la prenotazione obbligatoria. Il costo del biglietto sarà di 10, 5 euro per i soci della Scuola. Col ricavato della rassegna la Scuola di Musica raccoglierà i fondi per curare l’efficienza dei pianoforti.

I concerti alla scuola di musica di Villa San Lorenzo, si terranno: sabato 24 ottobre, alle 21 dal titolo “Recital pianistico” di Sergio De Simone; sabato 31 ottobre, alle 21 con “Le ultime due Sonate per Violino e Pianoforte” Violino, Alessandro Perpich – Pianoforte, Fabrizio Lanzoni; sabato 14 novembre, ore 21 “Recital pianistico” di Giuseppe Tanzini; sabato 28 novembre, ore 21, “I Fiati di Beethoven, Quintetto per Fiati e Pianoforte” Oboe, Federico Capaccioli, Clarinetto, Pierpaolo Romani, Corno, Mario Bruno, Fagotto, Paolo Mauceri, Pianoforte, Ettore Costabile e giovedì 17 dicembre, ore 17.30 si terrà la Festa di compleanno di Beethoven: concerto degli allievi della Scuola.