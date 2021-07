“C’è Beethoven e Beethoven” il programma della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il compleanno di Ludwig Van Beethoven sarà il 16 dicembre e l’occasione sarà di festeggiare 250 anni dalla nascita avvenuta nel 1770, per quella data la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” organizza un ciclo di quattro concerti che vedranno protagonisti importanti musicisti e docenti della Scuola e due eventi correlati che renderanno ancora più ricco il programma. Tutti gli eventi si terranno nei locali della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino a Villa di San Lorenzo a Prato che potrà ospitare, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento del Covid-19 un numero massimo di 45 spettatori a concerto. Sempre nel rispetto delle regole vigenti per il contenimento del Covid-19 è richiesta la prenotazione obbligatoria dei biglietti per ogni evento che sarà possibile effettuare attraverso i canali di comunicazione mail e telefono della segreteria della Scuola. Musiche strettamente di L. van Beethoven per una programmazione che vede in cartellone due recital pianistici di Sergio de Simone e Giuseppe Tanzini, il duo violino e pianoforte con Alessandro Perpich e Fabrizio Lanzoni ed infine una serata dedicata a “I Fiati di Beethoven” con Federico Capaccioli, oboe, Pierpaolo Romani, clarinetto, Mario Bruno, corno e Paolo Mauceri, fagotto, al pianoforte Ettore Costabile. I due eventi collaterali saranno: Alessandro Perpich, docente di violino al Conservatorio di Ferrara, terrà una Masterclass di violino aperta ad allievi interni ed esterni alla Scuola mentre l’evento conclusivo di tutta la rassegna sarà un concerto degli allievi della Scuola dal titolo “Festa di compleanno di Beethoven” per festeggiare la nascita del compositore ed augurarsi buone feste.

“C’è Beethoven e Beethoven” è il titolo del programma che inizia sabato 24 ottobre, alle 21, con il Recital Pianistico di Sergio De Simone Salone della Scuola di Musica. Biglietto: 10 euro / 5 euro (soci della Scuola) prenotazione obbligatoria. Sabato 31 ottobre, alle 21 “Le ultime sonate per violino e pianoforte” Alessandro Perpich, violino, Fabrizio Lanzoni, pianoforte Salone della Scuola di Musica. Biglietto: 10 euro/ 5 euro (soci della Scuola). Prenotazione obbligatoria. 1 novembre, Masterclass di violino con il Alessandro Perpich Scuola di Musica. Costo della Masterclass: 50 euro/30 euro (soci della Scuola)

Sabato 14 novembre, ore 21 si terrà il Recital pianistico di Giuseppe Tanzini Salone della Scuola di Musica. Biglietto: 10 euro /5 euro (soci della Scuola). Prenotazione obbligatoria. Sabato 28 novembre, ore 21 “I fiati di Beethoven” Federico Capaccioli, oboe, Pierpaolo Romani, clarinetto, Mario Bruno, corno, Paolo Mauceri, fagotto e Ettore Costabile, pianoforte nel Salone della Scuola di Musica. Biglietto: 10 euro /5 euro (soci della Scuola). Prenotazione obbligatori. Giovedì 17 dicembre si terrà la “Festa di compleanno di Beethoven” Concerto degli allievi della Scuola per festeggiare la nascita del compositore e augurarsi buone feste Salone della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “B. Bartoletti” Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.