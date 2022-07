Cede il tetto di una casa, bambino in gravi condizioni all’ospedale

CALENZANO – Sarebbe successo tutto in poco tempo. E la dinamica è ancora tutta da ricostruire con precisione. Fatto sta che nella serata di ieri, in via Larga a Calenzano, un bambino è caduto a causa del cedimento del tetto di un immobile che si trova nella suddetta strada. In base alle prime ricostruzioni e […]

CALENZANO – Sarebbe successo tutto in poco tempo. E la dinamica è ancora tutta da ricostruire con precisione. Fatto sta che nella serata di ieri, in via Larga a Calenzano, un bambino è caduto a causa del cedimento del tetto di un immobile che si trova nella suddetta strada. In base alle prime ricostruzioni e a quanto è stato segnalato alla nostra redazione, sembra che il bambino stesse giocando a pallone con un gruppo di amici e che proprio per recuperare la palla, si sarebbe arrampicato sul tetto che poi ha ceduto. Ma, lo ripetiamo, la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Sul posto, oltre a Carabinieri e Vigili del fuoco, l’ambulanza della Misericordia di Sesto Fiorentino che ha trasportato il piccolo all’Ospedale Meyer in gravi condizioni.