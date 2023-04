Celebrazioni del 25 aprile a Calenzano: tutti gli appuntamenti

CALENZANO – Celebrazioni per il 78esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile a Calenzano il programma del Comune, in collaborazione con Anpi, prevede una giornata di iniziative, con la tradizionale cerimonia istituzionale a Valibona. Si parte alle 8,30 dal municipio per la commemorazione ai cippi. Alle 10 in piazza Vittorio Veneto la commemorazione al monumento ai caduti. Per raggiungere Valibona ci saranno delle escursioni a cura del Comitato promotore […]

CALENZANO – Celebrazioni per il 78esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile a Calenzano il programma del Comune, in collaborazione con Anpi, prevede una giornata di iniziative, con la tradizionale cerimonia istituzionale a Valibona. Si parte alle 8,30 dal municipio per la commemorazione ai cippi. Alle 10 in piazza Vittorio Veneto la commemorazione al monumento ai caduti. Per raggiungere Valibona ci saranno delle escursioni a cura del Comitato promotore “Pace in Calvana”: alle 8 partenza dalla chiesa di San Luca Evangelista a La Querce e dal circolo Arci Casa del Popolo a Calenzano; alle 8.30 partenza dal circolo Arci “Brunetto Pieralli” di Carraia; alle 9 partenza dal Tiro al piattello a Le Croci di Calenzano. Alle 12 la commemorazione e gli interventi delle Istituzioni al cippo dei caduti. Durante l’intera giornata sarà aperto il Memoriale di Valibona, a cura dell’associazione I Birboni. A seguire pranzo all’aperto con servizio di ristoro organizzato dal circolo Arci di Carraia e dalla Misericordia di Carraia. Alle 14 “Liberiamoci dalla guerra!”, a cura del Comitato Promotore “Pace in Calvana”. A 20 anni dalla manifestazione che vide una lunghissima bandiera ricoprire i sentieri della Calvana, il comitato organizza una camminata da Valibona a Cantagrilli con le bandiere della pace. Infine, dalle 17.30 presso il circolo Arci Le Croci “Aperi-merenda della Liberazione”. Per consentire le iniziative, il traffico veicolare sarà vietato dalle 7 alle 18 nel tratto compreso tra l’ex Tiro al piattello fino al quadrivio dopo Valibona, con presidi a cura della Polizia municipale e della Vab.