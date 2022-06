Cellai (FdI): “Accesso all’aeroporto, il Comune vuole “fare in autonomia” ed eliminare il semaforo all’inizio della A11?”

FIRENZE – “L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tommasi, annuncia l’inizio dei lavori di competenza di autostrade inerenti lo svincolo di Peretola a partire dal prossimo autunno, nell’ambito dei lavori di ampliamento della terza corsia dellA11 Firenze-Pistoia, con la previsione di 40 mesi di lavori. Una buona notizia, augurandoci che sia la volta buona, visto che il progetto è pronto da anni”: a dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio, Jacopo Cellai, che poi entra nel merito della questione: “La questione incredibile è lo stralcio dei lavori dello svincolo che il Comune ha voluto intestarsi, 270 metri di tracciato con una durata di lavori prevista in 4 mesi per realizzare il nuovo accesso stradale all’aeroporto eliminando finalmente il famosissimo e tragicomico semaforo all’ingresso dell’autostrada. Nardella annunciò questa “opera” nel 2019 e a oggi, tre anni dopo tormentate vicende, siamo ancora a bandire la gara, anzi a dover rivalutare la fonte di finanziamento secondo quanto ha risposto l’assessore Giorgetti al sottoscritto poche settimane fa in Consiglio Comunale. Manco si trattasse di fare un’autostrada per rimanere in tema”. “Ci piacerebbe sapere – conclude Jaco Cellai – se a questo punto il Comune intenda andare avanti da solo o se chiederà ad Autostrade di provvedere anche a questi 270 metri, evidentemente troppo difficili da realizzare in tre anni per questa Giunta : non vorremmo trovarci ad avere il completamento della terza corsia autostradale prima di aver eliminato il semaforo…”.