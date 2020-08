Cellai (FI): “Mallegni? La risposta della base del partito dimostra il buon lavoro di Mugnai”

FIRENZE – “All’onorevole Stefano Mugnai va il nostro più sentito ringraziamento per tutto il brillante lavoro che ha svolto e che continuerà a svolgere per Forza Italia in Toscana” dichiara Jacopo Cellai (Forza Italia). “La base e gli eletti del partito hanno dato una risposta fortissima dopo le sue dimissioni chiedendogli di restare al suo […]

FIRENZE – “All’onorevole Stefano Mugnai va il nostro più sentito ringraziamento per tutto il brillante lavoro che ha svolto e che continuerà a svolgere per Forza Italia in Toscana” dichiara Jacopo Cellai (Forza Italia). “La base e gli eletti del partito hanno dato una risposta fortissima dopo le sue dimissioni chiedendogli di restare al suo posto a dimostrazione di questo. Comprendo allo stesso tempo – aggiunge – le ragioni di Mugnai nell’aver voluto non tornare indietro nelle sue decisioni. Auguro a Massimo Mallegni, che vanta già un’importante esperienza di amministrazione e di partito, di poter svolgere al meglio il suo compito di commissario per il periodo elettorale. Il coordinamento di Firenze ce la metterà tutta per fare la sua parte per un risultato vincente di Forza Italia e del centro-destra e per portare Susanna Ceccardi a diventare presidente della Regione”.