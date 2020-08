Cena a Quinto per il Popolo Saharawi

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 10 settembre la cena in favore del Popolo Saharawi organizzata dall’associazione Ban Slout Larbi in via del Cimitero di Quinto.Per lo svolgimento della cena, il 10 settembre, sono previste alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via del […]

Per lo svolgimento della cena, il 10 settembre, sono previste alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via del Cimitero di Quinto dalle 8 alle 24, il divieto di circolazione veicolare eccetto residenti e la direzione obbligatoria dritto in via di Castello all’intersezione con via del Cimitero di Quinto per i veicoli che percorrono via di Castello in entrambe le direzioni.