Cena contadina alle Cave di Isola per la Festa del grano

SESTO FIORENTINO – Cena contadina domani 4 luglio alle 20.30 a Le Cave a Isola in via di Isola per la Festa del grano. La Festa del grano, ormai una tradizione per Sesto Fiorentino, quest’anno si è spostata a Isola su scelta degli organizzatori che vogliono ricostruire l’antico modo di lavorare la terra. La rievocazione ripercorre il periodo di giugno e luglio degli anni 1900, 1950 e 1960 quando il raccolto di un duro lavoro terminava con il grano alloggiato nel granaio. Al termine di questo periodo di lavoro intenso e pesante le famiglie si ritrovavano tutte insieme per una cena collettiva. Cena che si svolgeva sull’aia e si concludeva con balli, canti. Giovedì 4 luglio dalle 18.30 sarà possibile rivedere e ammirare nella panoramica cornice delle cave di Isola alle pendici di monte Morello. In mostra anche un antico trattore che risale agli anni ’30 del Novecento.