“Cena degli auguri 2025” dell’associazione Cuochi Fiorentini a Villa Gerini

SESTO FIORENTINO – Ci sarà anche il macellaio più noto e non solo della Toscana, Dario Cecchini, alla consueta “Cena degli auguri 2025” organizzata dall’Associazione Cuochi Fiorentini a Villa Gerini in via XX Settembre. La serata, il 15 gennaio alle 20, vedrà la presenza tra le altre personalità rappresentative delle istituzioni civili fiorentine, anche gli chef, soci dell’Associazione, Filippo Saporito e Maria Probst, poi Aldo Cursano della Fipe, il macellaio Gianbattista Fabiani, il presidente dell’Accademia della Fiorentina Giovanni Brajon, il segretario dell’assessore del Comune di Firenze Nicola Paulesu, Mauro Storti. Da decenni questa realtà associativa, che riunisce non solo i professionisti che operano nel settore dell’enogastronomia, ma anche professori e studenti delle scuole alberghiere e di cucina, simpatizzanti e amatori del mondo della cucina, difende e valorizza la cultura culinaria ed enogastronomica italiana d’eccellenza, promuovendo e qualificando la professionalità dei suoi associati. In occasione della cena verranno premiati alcuni soci per la loro dedizione al lavoro e all’associazionismo e sarà possibile rinnovare il tesseramento per l’anno nuovo e ritirare i gadget.