Cena per il popolo Saharawi al circolo Rinascita: ci sono ancora dei posti disponibili

SIGNA – Ci sono ancora dei posti disponibili per la cena di solidarietà organizzata per il popolo Saharawi. L’appuntamento è per mercoledì 13 luglio al circolo Rinascita a San Piero a Ponti per una serata organizzata in collaborazione con il Comune di Signa, il Comune di Campi, la parrocchia di San Cresci e l’Mcl Casa […]

SIGNA – Ci sono ancora dei posti disponibili per la cena di solidarietà organizzata per il popolo Saharawi. L’appuntamento è per mercoledì 13 luglio al circolo Rinascita a San Piero a Ponti per una serata organizzata in collaborazione con il Comune di Signa, il Comune di Campi, la parrocchia di San Cresci e l’Mcl Casa Temperani. Ma soprattutto per aiutare i bambini che hanno bisogno praticamente di tutto. Costo 20 euro a persona, 14 euro fino a 12 anni (nell’immagine che pubblichiamo tutte le informazioni necessarie per partecipare).