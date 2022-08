Cena, trekking e spettacoli per la Liberazione

CALENZANO – Cena in piazza, spettacoli teatrali, trekking e visite al Museo del Figurino storico: dal 3 settembre prenderanno il via le iniziative legate al 78esimo anniversario della Liberazione di Calenzano, avvenuta il 6 settembre del 1944. Si parte il 3 settembre, alle ore 21 al Memoriale di Valibona, con lo spettacolo “Mi chiamavano tutti Jack” di […]

CALENZANO – Cena in piazza, spettacoli teatrali, trekking e visite al Museo del Figurino storico: dal 3 settembre prenderanno il via le iniziative legate al 78esimo anniversario della Liberazione di Calenzano, avvenuta il 6 settembre del 1944. Si parte il 3 settembre, alle ore 21 al Memoriale di Valibona, con lo spettacolo “Mi chiamavano tutti Jack” di Tommaso Parenti, a cura dell’associazione I Birboni e associazione Metropolis Teatro. Per info e prenotazioni viviamolacalvana@gmail.com e 3926710082. Domenica 4 settembre, alle 10,30 e alle 17 visite guidate al Museo del Figurino storico, con focus sulla sezione dedicata al periodo della Liberazione. Dalle 10 e dalle 15 giochi da tavolo di rievocazione storica “Nei cieli d’Italia”, a partire dai 16 anni. Prenotazione obbligatoria alla mail del museo direzionemuseo@atccalenzano.it

Martedì 6 settembre, alle 18 in piazza Vittorio Veneto la partenza del corteo istituzionale per le vie del centro cittadino e la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti con gli interventi del Sindaco e dell’Anpi. Alle 20 in piazza Antonio Gramsci, la 17esima edizione della cena della Liberazione, in collaborazione con le associazioni del territorio. Il ricavato sarà devoluto al fondo “Riccardo Bordoni” per il sostegno alle famiglie con emergenze socio-sanitarie. Prenotazioni entro il 5 settembre: 055.050.2161, segreteria@atccalenzano.it; tel. 055.8833.217e cena6settembre@comune.calenzano.fi.it Venerdì 9 settembre alle 21, nella cavea della biblioteca CiviCa, “Quaderni di liberazione”: Marco Vichi e Lorenzo Degl’Innocenti raccontano i ricordi di guerra del commissario Bordelli. Prenotazione obbligatoria a CiviCa (0558833421).

Infine, sabato 10 settembre alle 15, trekking in Calvana “Storie di lupi, di greggi e di pastori” con partenza da Le Croci. Al Memoriale di Valibona lezione del professore Iacopo Nappini sulle vicende storiche legate alla battaglia di Valibona. A cura dell’associazione Lupo Appenninico Calenzano, per info e prenotazioni: 3384121901