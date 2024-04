Cenni, stop alla raccolta rifiuti “porta a porta”

PRATO – “La raccolta porta a porta non ha restituito vantaggi economici ai cittadini pratesi che però compiono ogni giorno, ormai da tanti anni, un grosso sforzo in termini di gestione dei rifiuti. Tornare alla raccolta stradale con l’adozione di tutte le tecnologie che garantiscono conferimenti controllati e ritiri puntuali secondo necessità”. Così Gianni Cenni, […]

PRATO – “La raccolta porta a porta non ha restituito vantaggi economici ai cittadini pratesi che però compiono ogni giorno, ormai da tanti anni, un grosso sforzo in termini di gestione dei rifiuti. Tornare alla raccolta stradale con l’adozione di tutte le tecnologie che garantiscono conferimenti controllati e ritiri puntuali secondo necessità”. Così Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra che propone un deciso cambio di passo nel sistema di raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche come già hanno fatto o stanno facendo diverse città. Un cambio di indirizzo che non intacca e non deve intaccare il principio irrinunciabile della differenziata: “Il porta a porta è un modello che se da una parte ha prodotto una maggiore qualità della raccolta, dall’altra ha comportato un aumento dei costi dovuto ad un maggiore impiego di risorse umane, di strumenti e materiale per il conferimento, di gestione del ritiro – spiega Gianni Cenni – il modello Firenze introdotto da Alia con l’utilizzo di cassonetti dotati di intelligenza artificiale, può essere replicato a Prato: questo non significa un netto ritorno alle origini piuttosto una formula aggiornata, tecnologica, al passo coi tempi”.

Nelle frazioni e nei quartieri periferici cassonetti ad accesso controllato con un sistema di conferimento intelligente per classificare e quantificare i rifiuti introdotti dall’utente e con un meccanismo che rileva e segnala la necessità di svuotamento, nel centro storico realizzare nuove isole ecologiche interrate, le uniche esistenti sono state fatte dal centrodestra. “La bolletta dei rifiuti negli anni ha continuato a crescere impattando non poco sui bilanci delle famiglie e delle imprese – dice Gianni Cenni – ad oggi non si è mai realizzata l’equazione promessa ai cittadini di pagare sulla base della quantità e della qualità conferita. Il ripensamento del sistema di raccolta dei rifiuti è necessario”.