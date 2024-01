Centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani, a Montemurlo spettacolo su Barbiana e “Un’altra idea di scuola”

MONTEMURLO – Si svolgerà venerdì 19 gennaio alle 21, alla sala polivalente Cristiano Banti a Montemurlo, “Un’altra idea di scuola. Tra Rodari e Barbiana”, uno spettacolo teatral-musicale, promosso dal Comune e curato da Altroteatro – Associazione culturale Firenze con Fondazione Cdse. Lo spettacolo era inserito nella programmazione di eventi, voluta dal Comune per celebrare l’anniversario dei cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani ed era stato inizialmente previsto per novembre ma rimandato a causa dell’alluvione. Gli interpreti sono: Fiamma Ciampi, Antonio Lombardi, Edoardo Michelozzi, Benedetta Tosi, la voce narrante è quella di Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse con la regia di Antonello Nave . Lo spettacolo fa parte di un progetto del Comune di Montemurlo in collaborazione con la Fondazione Cdse per la valorizzazione della figura di Don Milani nel centenario della sua nascita.

Lo spettacolo ha come tema centrale la scuola e “l’altra idea di scuola”, portata avanti, pur nella loro diversità, da figure emblematiche come don Milani e Gianni Rodari, e l’idea che solo da una scuola più giusta può nascere un mondo più equo. Le parole di Don Milani si intrecciano a poesie, filastrocche e racconti di Gianni Rodari, e in questo intreccio non poteva mancare un omaggio all’esperienza educativa di un maestro elementare quale fu Mario Lodi, che nel paesino di Vho sperimentò un modo nuovo di fare scuola con i figli di contadini, con azioni pionieristiche come il giornalino di classe, che veniva spedito in tutta Italia e anche a Barbiana. E proprio Mario Lodi diede l’idea a Milani della scrittura collettiva, quello con cui verrà scritto tra gli altri ’Lettera a una Professoressa’. Lo spettacolo è arricchito da canzoni che appartengono a una memoria collettiva con le bellissime parole di Rodari messe in musica da Sergio Endrigo. Ingresso libero senza prenotazione. Per maggiori informazioni: 0574 942476 dalle 9 alle 13, info@fondazionecdse.it