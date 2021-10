Cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso, il 29 e 30 ottobre a Lastra a Signa due giornate di studi dedicate al grande tenore

LASTRA A SIGNA – Proseguono a Lastra a Signa le iniziative promosse dal Comune, dall’associazione Villa Caruso e da tante realtà del territorio per omaggiare Enrico Caruso a 100 anni dalla scomparsa. Domani venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre a Villa Caruso Bellosguardo si terranno due giornate di approfondimento con i più quotati studiosi europei. Interverranno come relatori: Michael Aspinall (musicologo), Marco Beghelli (professore associato presso UniBo), Alessandra Bergagnini (musicologa), Barbara Boganini (sovrintendente Camerata Strumentale Città di Prato), Enrico Careri (professore ordinario Musicologia e Storia della Musica, UniNa), Vincenzo De Vivo (direttore artistico Accademia d’Arte Lirica di Osimo), Simona Frasca (etnomusicologa e docente UniNa), Mark Milhofer (tenore), Davide Montella (musicologo), Giuliana Muscio (docente e storica del cinema), Daniele Palma (ricercatore UniFi), Giancarlo Passarella (presidente Ululati dall’Underground), Ugo Piovano (musicologo), Massimo Privitera (professore ordinario UniPa), Gabriella Ravenni (presidente Centro Studi Giacomo Puccini), Giorgio Ruberti (ricercatore UniNa), Claudio Toscani (presidente Società Italiana di Musicologia) e Alberto Triola (sovrintendente Fondazione Arturo Toscanini).

Nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre, sarà presentato il documentario Enrico Caruso: The Greatest Singer in the World (regia Giuliana Muscio) prodotto dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale. Interverrà per la presentazione il ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali (direttore generale per gli italiani all’estero). Le giornate di studio sono organizzate dal Museo Caruso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e il Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Per iscriversi come uditori alle due giornate è possibile contattare la segreteria del museo all’indirizzo e-mail info@museoenricocaruso.it oppure telefonare al numero 055 8721783.