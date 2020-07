Centri commerciali naturali, il bando 2020-2021 da 534.000 euro apre il 1 agosto

FIRENZE – Potranno essere presentate dal prossimo 1 agosto (fino al 21 settembre) le domande per il bando 2020-2021 che cofinanzia progetti di promozione e animazione dei Centri commerciali naturali. A disposizione 534.000 euro (239.000 per il 2020 e 295.000 per il 2021) che serviranno anche per completare il cofinanziamento dei progetti ammessi al bando […]

FIRENZE – Potranno essere presentate dal prossimo 1 agosto (fino al 21 settembre) le domande per il bando 2020-2021 che cofinanzia progetti di promozione e animazione dei Centri commerciali naturali. A disposizione 534.000 euro (239.000 per il 2020 e 295.000 per il 2021) che serviranno anche per completare il cofinanziamento dei progetti ammessi al bando 2019-2020.

“La Regione – commenta l’assessore ad attività produttive e commercio Stefano Ciuoffo – intende sostenere i centri commerciali naturali con un apposito bando che consente di finanziare attività volte alla valorizzazione dei centri storici e delle imprese che costituiscono un elemento di eccellenza della Toscana. L’emergenza Covid rende ancora più importante dedicare attenzione al commercio di vicinato e al recupero della dimensione sociale che i nostri centro storici sono in grado di esprimere, quindi abbiamo deciso di finanziare sia il completamento delle azioni previste nel bando precedente che nuovi progetti che permettano di rafforzare l’offerta turistica nei prossimi mesi”.

Confermati i criteri di selezione dei progetti di promozione e animazione dei Ccn già approvati con quello precedente. Le domande potranno essere presentate da micro e piccole e medie imprese in forma associata localizzate in un centro commerciale naturale sito all’interno di Comuni con meno di 20.000 abitanti oppure in due o più centri commerciali naturali siti all’interno di due o più Comuni di cui al massimo uno con più di 20.000 abitanti purché appartenenti allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui. Il costo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a 7.000 euro. Sarà erogato un contributo massimo del 50% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a 30.000 euro.

Ammissibili le seguenti tipologie di spesa: attività di assistenza tecnica (coordinamento e gestione) al progetto nel limite del 15% del costo totale del progetto ammesso per un massimo di 9.000 euro; acquisto di servizi promozionali e di comunicazione; acquisto di materiali promozionali e di comunicazione; servizi diretti alla clientela in occasione delle manifestazioni; servizi di animazione e intrattenimento; iniziative di fidelizzazione e di direct marketing; materiale che contraddistingua visivamente l’appartenenza di un’attività commerciale ad un centro commerciale naturale nella percentuale massima del 10% del costo totale del progetto ammesso fino ad un massimo di 6.000 euro. Il soggetto gestore del bando è Sviluppo Toscana Spa e le domande potranno essere presentate esclusivamente online.