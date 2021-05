Centri estivi a Lastra a Signa: otto le associazioni che promuovo le attività sul territorio

LASTRA A SIGNA – Sono ben otto le associazioni che presenteranno offerte di attività di centri estivi sul territorio di Lastra a Signa. Una ricca programmazione che va dallo sport alla danza, ad attività ricreative e ludico-motorie e di manualità fino a giochi di apprendimento e socializzazione grazie agli appuntamenti organizzati dalle associazioni: Iride, ASD Lastrigiana, Associazione Just Dance, Un Calcio per tutti, Associazione Le Mille Gru, Polisportiva Malmantile, Polisportiva Ginestra e Scuola d’Infanzia S. Pietro in Selva. Il Comune di Lastra a Signa ha deciso che anche quest’anno offrirà ai genitori dei bambini e ragazzi che frequenteranno i centri estivi delle agevolazioni economiche attraverso un bando, che uscirà fra qualche giorno, di assegnazione contributi. Ulteriori finanziamenti saranno assegnati alle associazioni che organizzeranno attività per i bambini e ragazzi disabili. “La novità di quest’anno – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili Matteo Gorini – consiste nell’aumentare, da parte dell’amministrazione comunale, il contributo per i centri estivi a 50 euro alle famiglie di coloro che si iscriveranno al servizio. Inoltre, come da tradizione, il nostro Comune dimostra sensibilità per le fasce più deboli sostenendo quelle associazioni che organizzano attività e corsi dedicati a bambini e ragazzi con problemi di disabilità e marginalità sociale”.