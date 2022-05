Centri estivi: a Lastra a Signa pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso per l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie per la frequentazione dei centri estivi 2022. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso anche quest’anno di sostenere le famiglie che iscrivono i bambini in età […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso per l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie per la frequentazione dei centri estivi 2022. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso anche quest’anno di sostenere le famiglie che iscrivono i bambini in età 3-14 anni ai centri estivi organizzati sul territorio comunale per favorire esperienze di socialità e per consentire alle loro famiglie una più agevole conciliazione dei tempi casa/lavoro. Il sostegno si realizza attraverso l’assegnazione di un contributo economico alle famiglie pari a 75 euro finalizzato al rimborso parziale per la frequenza, da parte dei propri figli, dei centri estivi 2022, per il numero massimo di due turni a settimana.

I beneficiari del contributo sono soggetti residenti nel territorio del Comune di Lastra a Signa che abbiano iscritto i propri figli a un centro estivo svolto sul territorio e, novità di quest’anno, anche al di fuori del territorio comunale. Le modalità di presentazione delle domande, dal 6 giugno fino al 12 settembre, dovrà essere completa della fattura attestante la frequenza dei centri estivi da parte del minore, il numero dei turni frequentati, la spesa per ogni singolo turno frequentato e la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia e inviata per via telematica tramite portale delle istanze on line (https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it) del Comune di Lastra a Signa cliccando sull’apposito bottone “Bonus centri estivi 2022″ e poi autenticandosi o attraverso Spid\Cns.

“Anche quest’anno – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini – siamo soddisfatti di poter sostenere le famiglie nella frequentazione dei centri estivi, un servizio importante in un periodo dell’anno delicato e dove sicuramente c’è necessità di soluzioni educative e anche di svago e divertenti. L’offerta del territorio è molto variegata e spazia dall’esperienze nella natura, allo sport, alle attività di gioco e apprendimento e socializzazione. La novità di quest’anno è che potranno essere sostenute anche quelle famiglie che decidono di iscrivere i propri figli anche ad un centro estivo che si svolge in un altro Comune”. Per quanto riguarda i centri estivi presenti sul territorio lastrigiano per questa estate, sono nove, svolti da associazioni o società sportive: Le Mille Gru, ASD Lastrigiana, Circolo Le Cascine, ASD Just Dance, Flower Ranch, Un calcio per tutti, Iride Srl, Polisportiva Ginestra e Polisportiva Malmantilia.