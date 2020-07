Centri estivi a Lastra a Signa: pubblicato l’avviso per i contributi alle famiglie

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato da oggi, mercoledì 15 luglio, sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” l’avviso per ottenere i contributi finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020. L’avviso è finalizzato, vista la difficile situazione economico sociale determinatesi a […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato da oggi, mercoledì 15 luglio, sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” l’avviso per ottenere i contributi finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 2020. L’avviso è finalizzato, vista la difficile situazione economico sociale determinatesi a seguito dell’emergenza Covid-19, sia a sostenere le famiglie che iscrivono i bambini in età 0-14 anni ai centri estivi organizzati sul territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ordinanza regionale numero 66 del 12 giugno scorso, sia per favorire esperienze di socialità controllata al di fuori del contesto domestico e familiare per bambini e adolescenti e di consentire alle loro famiglie una più agevole conciliazione dei tempi casa/lavoro.

Il sostegno si realizza attraverso l’assegnazione di un contributo economico alle famiglie finalizzato al rimborso parziale per la frequenza, da parte dei propri figli, dei centri estivi 2020. I beneficiari del contributo sono i soggetti residenti, genitori o tutori di bambini fino a 14 anni che abbiano iscritto i propri figli presso un centro estivo 0-14 anni svolto nel Comune di Lastra a Signa, organizzato da un soggetto che abbia presentato regolare comunicazione di inizio attività come previsto dalle ordinanze 61/20 e 67/20. Il contributo potrà essere richiesto anche se l’iscrizione e la frequenza del centro estivo si riferiscono ad un periodo antecedente all’uscita del presente avviso. L’importo del contributo è stabilito nel seguente modo: condizione di disabilità certificata del minore euro 40 per turno settimanale, frequenza centro estivo 0-3 anni contributo di 40 euro per turno settimanale, frequenza centro estivo 3-14 anni euro 35 anni per turno settimanale con orario intero, 3-14 anni euro 30 per turno settimanale con orario antimeridiano.

La modulistica per richiedere il sostegno economico è disponibile sul sito del Comune (www.comune.lastra-a-signa.fi.it) e presso lo Sportello Unico al Cittadino (Piazza del Comune 17 – apertura al pubblico dal lunedì al sabato 8.40-13.40 martedì e giovedì anche 15-17.40 telefono 05587431 – 0558743223). Le domande, debitamente compilate, dovranno essere inviate, dal 15 luglio al 12 agosto 2020, prioritariamente per via telematica con le seguenti modalità: tramite e-mail all’indirizzo [email protected] ( saranno accettati solo file formato pdf,doc, odt ), tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] (nota bene: saranno accettati solo file formato pdf, doc e odt), tramite fax al numero 0558722946. In alternativa sarà possibile consegnare la domanda a mano recandosi direttamente allo Sportello Unico al Cittadino in piazza del Comune 17 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.