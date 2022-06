Centri estivi del Santo Stefano Basket: partenza in grande stile

CAMPI BISENZIO – L’attesa è finita: un’estate di sport e divertimento insieme al Santo Stefano Basket. È partita ieri la quarta edizione della Gabbia Camp, “che prosegue – spiegano – nel nostro playground, uno spazio realizzato per fare basket all’aperto a Campi. Merito di una bella e fattiva collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Gioco, sport e divertimento ma anche buon cibo cucinato sul posto, apprezzatissimo dai bambini, come testimoniano i cori per la nostra cuoca”. La giornata tipo prevede: sport ovvero basket, atletica, giochi del passato e piccole sfide, nel momento più caldo relax e giochi da tavolo. Non è tutto: il mercoledì è in programma una giornata in piscina alla Hidron, per la gioia di tutti. Ringraziamo Claudia Conti e Fabio Manganelli, che stanno facendo un grande lavoro con i bambini, e Doriana Catalano “alla regia”. La Gabbia Camp è rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Per la preiscrizione: Preiscrizione Centro Estivo La Gabbia