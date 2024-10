Centri estivi: il bando per i rimborsi

SESTO FIORENTINO – È stato pubblicato il bando rivolto alle famiglie per accedere ai rimborsi delle quote di iscrizione ai centri estivi convenzionati per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il bando è riservato alle famiglie con Isee fino a 36mila euro. “Anche quest’anno garantiamo una misura particolarmente importante e attesa dalla famiglie […]

SESTO FIORENTINO – È stato pubblicato il bando rivolto alle famiglie per accedere ai rimborsi delle quote di iscrizione ai centri estivi convenzionati per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il bando è riservato alle famiglie con Isee fino a 36mila euro. “Anche quest’anno garantiamo una misura particolarmente importante e attesa dalla famiglie – sottolinea l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Con uno stanziamento di 77mila euro andremo a rimborsare le quote di iscrizione sostenute per la frequenza a uno dei diciotto centri estivi convenzionati tra il 10 giugno e il 13 settembre”. Nel complesso, i centri sono stati frequentati da circa 2150 bambini e ragazzi. “Insieme agli operatori – prosegue – abbiamo costruito una proposta valida e importante anche dal punto di vista educativo, offrendo un supporto alla famiglie e un’occasione di crescita a bambini e ragazzi durante i mesi estivi. Un ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, ai nostri uffici per il supporto organizzativo e amministrativo”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/novita/altri-bandi/centri-estivi-2024-bando-lassegnazione-di-contributi-favore-delle-famiglie.