Centri estivi per bambini e ragazzi: c’è il bando del Comune di Campi

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha pubblicato il bando per l’attivazione di centri estivi, dal 15 giugno all’11 settembre, per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, differenziati a seconda della fascia di età. Il bando sarà costruito sulla base delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, realizzate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sarà rivolto a tutti i soggetti privati, organizzazioni, associazioni sportive, di volontariato, enti del terzo settore, ludoteche, centri per famiglie e oratori, come recitano le linee guida stesse. A tale scopo intende stimolare e coinvolgere il maggior numero di soggetti che operano negli ambiti educativi e ludico ricreativi sostenendone l’organizzazione attraverso le “Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020”, approvate con la delibera di giunta comunale numero 81/2020.

Gli interessati sono invitati a prendere visione del bando. “Questi mesi di distacco dalla vita scolastica, dalla socialità e dalle loro abitudini – dicono il sindaco Emiliano Fossi e l’assessore Monica Roso – hanno condizionato la vita scolastica dei ragazzi e delle loro famiglie; vogliamo fare un importante passo verso una normalità che deve prevedere anche una ripartenza verso la socializzazione, soprattutto dei più piccoli, che, per quanto diversa, manca da troppo tempo”.

“Lo facciamo – aggiunge l’assessore Roso – grazie alla collaborazione delle tante realtà del nostro territorio con le quali abbiamo portato avanti incontri e confronti già da prima che uscissero indicazioni a livello nazionale”. “Quest’anno – conclude il sindaco Fossi – riteniamo quanto mai necessario che l’offerta sia capillare sul nostro territorio anche per la condizione che i bambini e le ragazze sono stati costretti ad affrontare in questi mesi di lockdown. Il Comune ha stanziato fondi propri, per 105.000 euro, in aggiunta a quelli regionali e ministeriali per un supporto ai soggetti gestori e alle famiglie che decideranno di iscriverei i bambini ai centri estivi gestiti dalle organizzazioni che aderiranno al bando”.