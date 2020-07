Centri estivi: presentazione delle domande per accedere ai rimborsi

SESTO FIORENTINO – Potranno essere presentate al Comune da lunedì 13 luglio le domande per accedere ai rimborsi delle quote di iscrizione ai centri estivi. Il provvedimento riguarderà sia i centri 0-3 che 3-14.Il contributo riconosciuto sarà pari a 60 euro a settimana per le famiglie con ISEE fino a 18mila euro e di 40 […]

Il contributo riconosciuto sarà pari a 60 euro a settimana per le famiglie con ISEE fino a 18mila euro e di 40 euro a settimana per le famiglie con ISEE compreso tra i 18 e i 36mila euro. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro e non oltre il prossimo 31 luglio.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://bit.ly/RimborsiCentriEstivi2020.

“Con l’apertura del bando completiamo il lavoro avviato non appena le disposizioni anticontagio lo hanno permesso e finalizzato a garantire anche quest’anno lo svolgimento dei centri estivi – afferma l’assessore alle Politiche educative Silvia Bicchi – Si tratta di un servizio importante per famiglie e ragazzi, soprattutto dopo le lunghe settimane di chiusura, che grazie alle risorse che abbiamo stanziato graverà un po’ meno sui bilanci familiari, in tanti casi, purtroppo, messi in difficoltà dalla crisi”.