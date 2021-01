Centro-destra: “In zona gialla riaprire bar e ristoranti dopo le 18. Giani batta i pugni a Roma”

FIRENZE – “Chiediamo che bar e ristoranti possano aprire anche dopo le 18 se una Regione è in zona gialla. Il presidente Giani faccia come i suoi colleghi di altre Regioni e chieda al Governo di allentare le restrizioni”. E’ quanto proposto dai capi gruppo del centro-destra, Elisa Montemagni (Lega), Francesco Torselli (Fratelli d’Italia, nella […]

“Tutto il settore della somministrazione di cibi e bevande è in ginocchio. Secondo l’ultima previsione di Fipe Toscana, un ristoratore su tre rischia di chiudere e nei centri storici addirittura due su tre. Il settore ha bisogno di ossigeno e la riapertura serale andrebbe in questa direzione. Inoltre non comprendiamo per quale motivo, in territori in cui l’emergenza sanitaria è abbastanza sotto controllo, i ristoranti possano stare aperti a pranzo e non a cena. Cosa cambia? Per questo – concludono Montemagni, Torselli e Stella – auspichiamo che il presidente Giani si faccia portavoce della nostra proposta”.