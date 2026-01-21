Centro MeMe: a Firenze lo screening gratuito di neuropsicomotricità

CAMPI BISENZIO – Nuovo appuntamento il 26 gennaio con gli screening gratuiti promossi dal Centro MeMe. La struttura campigiana,questa volta, propone lo screening gratuito di neuropsicomotricità dell’età evolutiva nella sede di Novoli a Firenze in via Orazio Vecchi 75. Gli screening si svolgono dalle 14.30 alle 19.30 e sarà un’occasione per confrontarti con una professionista, Alice Zagni per ricevere consigli pratici e capire come sostenere il corretto sviluppo psicomotorio ed emotivo di tuə figliə. Zagni p una terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e durante lo screening gratuito incontrerà i genitori dei ragazzi da zero a 18 anni. Spesso, spiega Zagni, ci sono segnali di particolarità che interessano i ragazzi e vengono osservate da coloro che si muovono attorno come il mondo della scuola, i pediatri e gli stessi genitori. La giornata di screening permette alle famiglie di conoscere l’attività di neuro psicomotricità dell’età evolutiva e potersi confrontare con i professionisti in modo da arrivare a conoscere meglio il proprio figlio. “Faremo colloqui con i genitori per far conoscere la nostra attività e poi cercheremo di accogliere le difficoltà che gli stessi genitori esprimeranno”.